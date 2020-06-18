Эксперты назвали наиболее подделываемые товары в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Наиболее подделываемыми непродовольственными товарами в России стали детские игрушки, а также одежда и обувь. Об этом говорится в исследовании компании "ТИАР-Центр".
По данным аналитиков, на российском рынке подделывалось около 35 процентов детских игрушек и примерно 29 процентов одежды и обуви. Третье место занимает потребительская электроника и аксессуары, к которым относятся смартфоны, зарядки, чехлы (17,5 процента).
Также часто подделывались батарейки (15 процентов), бытовая химия (12,5 процента) и парфюмерия (10 процентов), сообщает "Вечерняя Москва". Эксперты указали, что оборот контрафактных непродовольственных потребительских товаров в 2019 году достиг 5,2 триллиона рублей.
В свою очередь, объем недополученных бюджетом РФ налогов в части НДС составляет примерно 533 миллиарда рублей. Аналитики предупредили, что объем некачественной контрафактной продукции может вырасти на фоне падения доходов россиян из-за пандемии коронавируса.
Ранее эксперты рассказали, что доля контрафакта в объектах островной торговли в торговых центрах доходит до 60 процентов. Отмечается, что в основном речь идет о поддельных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках, реализуемых на прилавках.
Какие детские игрушки подделывают чаще всего
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