Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

Фото: depositphotos/coolfonk
Доля контрафакта в объектах островной торговли в торговых центрах доходит до 60%. Это следует из результатов исследования BrandMonitor, которые приводит "Коммерсант".
Отмечается, что в основном речь идет о поддельных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках, реализуемых на прилавках, которыми владельцы торговых центров заполняют пустующие площади.
По данным исследования компании, 69% продавцов торговых центров в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске знают о том, что продают подделку. Еще 31% респондентов не захотели раскрывать этот факт, при этом контрольные закупки подтвердили на их полках присутствие поддельной продукции.
Чуть больше половины (55%) продавцов признались, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, что торговля подделками легальна.
Отмечается, что ежемесячно товары на пустующих площадках покупают 13% опрошенных, еще 60% респондентов высказались, что прибегают к таким покупкам в большей степени в праздники, в том числе перед Новым годом и Рождеством.
Президент Zenden Group Андрей Павлов отметил, что контрафакт стали сбывать даже в лучших торговых центрах, добавив, что в некоторых регионах контрафактная продукция может занимать до 50% рынка.
Павлов пояснил, что продавцы пользуются тем, что доверие потребителей к ТЦ распространяется и на "островки", которые могут располагаться в 5–10 метрах от официальных точек продаж производителей.
Управляющий партнер Redstone Property Ирина Шафикова отметила, что некоторых владельцев торговых центров не волнует продажа контрафакта в их магазине, поскольку ответственность за это несет именно арендатор помещения. В других случаях в договор вносятся штрафы за распространение контрафакта.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: