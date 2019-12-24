Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

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Доля контрафакта в объектах островной торговли в торговых центрах доходит до 60%. Это следует из результатов исследования BrandMonitor, которые приводит "Коммерсант".

Отмечается, что в основном речь идет о поддельных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках, реализуемых на прилавках, которыми владельцы торговых центров заполняют пустующие площади.

По данным исследования компании, 69% продавцов торговых центров в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске знают о том, что продают подделку. Еще 31% респондентов не захотели раскрывать этот факт, при этом контрольные закупки подтвердили на их полках присутствие поддельной продукции.

Чуть больше половины (55%) продавцов признались, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, что торговля подделками легальна.

Отмечается, что ежемесячно товары на пустующих площадках покупают 13% опрошенных, еще 60% респондентов высказались, что прибегают к таким покупкам в большей степени в праздники, в том числе перед Новым годом и Рождеством.

Президент Zenden Group Андрей Павлов отметил, что контрафакт стали сбывать даже в лучших торговых центрах, добавив, что в некоторых регионах контрафактная продукция может занимать до 50% рынка.

Павлов пояснил, что продавцы пользуются тем, что доверие потребителей к ТЦ распространяется и на "островки", которые могут располагаться в 5–10 метрах от официальных точек продаж производителей.

Управляющий партнер Redstone Property Ирина Шафикова отметила, что некоторых владельцев торговых центров не волнует продажа контрафакта в их магазине, поскольку ответственность за это несет именно арендатор помещения. В других случаях в договор вносятся штрафы за распространение контрафакта.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются.

