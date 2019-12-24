Более 2 млн пачек контрафактных сигарет изъяли в Подмосковье

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Полиция задержала пятерых человек по подозрению в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции.

Как сообщили в МВД, злоумышленники организовали четыре цеха по производству табачных изделий в промышленных масштабах на территории Московской и Ярославской областей.

На предприятиях работали выходцы из стран СНГ. За одну смену они изготавливали свыше 300 тысяч пачек сигарет. На упаковки наносили поддельные акцизные марки.

Отмечается, что товар реализовывали оптовыми и розничными партиями в различных регионах страны. По данным МВД, ущерб государству составил свыше 100 миллионов рублей.

При обысках в складских помещениях правоохранители нашли более двух миллионов пачек сигарет, готовых к реализации, а также 11 миллионов поддельных акцизов.

Ранее полицейские задержали мужчину, который пытался реализовать крупную партию контрафактного спиртного. Стоимость изъятого товара оценили в более миллиона рублей.