До 80% минеральной воды в магазинах является контрафактом

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Доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%, заявила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации призвала жестко бороться c недобросовестными производителями, сообщает "Интерфакс".

"Мы эту тему держим на слуху, и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом", – сказала Матвиенко в Ставрополе в ходе совещания с властями региона.

Спикер Совфеда призвала краевые власти также бороться с производителями контрафакта и отметила, что для сохранения природных богатств нужны большие инвестиции и забота об экологии.

Матвиенко напомнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", но не добывают эту воду в источниках Ессентуков.

Ранее Валентина Матвиенко предложила ограничить пользование смартфонами в школах. Она считает, что так дети будут лучше учиться.