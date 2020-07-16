У москвича отобрали 500 тыс рублей под предлогом продажи автомобиля

13:09
Фото: depositphotos/LUNNO
Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на москвича. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяну Петрову.
"Поступило заявление от 54-летнего жителя Москвы о том, что неизвестные молодые люди под предлогом продажи автомобиля напали на заявителя, причинили ему телесные повреждения и похитили барсетку с денежными средствами", – сказала Петрова.
Она отметила, что ущерб составил 500 тысяч рублей.
По словам Петровой, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан один из подозреваемых. Им оказался 22-летний уроженец Средней Азии. При досмотре у него обнаружили деньги, принадлежащие заявителю. На данный момент подозреваемый находится под стражей.
Ранее полицейские в Москве задержали подозреваемых в ограблении супермаркетов. В одном из магазинов мужчины украли продукты, в другом – бытовую химию. Мужчины признались, что краденый товар продали, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.
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