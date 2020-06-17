Кулон с бриллиантом за 8 млн рублей похитили у безработной в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Злоумышленники украли у безработной кулон с драгоценным камнем стоимостью порядка 8 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Заявление поступило от жительницы 1993 года рождения. В прошлом октябре неизвестный совершил кражу ее кулона с бриллиантом из дома на Пресненской набережной и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

В мае преступники напали на бездомного. Четверо людей за гаражами, угрожая ему предметом, похожим на ном, похитили 17 400 рублей, телефон беспроводными наушниками и скрылись.

Общий материальный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело о разбое.