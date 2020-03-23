Медицинскую маску стоимостью почти 5 тысяч рублей похитили из аптеки в "Булгаковском доме"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Медмаску украли из столичной аптеки. По информации ГУ МВД России по городу, инцидент произошел на улице Большой Садовой, доме 10, где на первом этаже находится музей-театр "Булгаковский дом", передает Агентство "Москва".



"Неустановленное лицо тайно похитило с витрины медицинскую маску стоимостью 4,9 тысячи рублей", – заявили в полиции. В настоящий момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".



Следственные действия продолжаются, ведутся поиски человека, совершившего преступление в центре Москвы.

Ранее драповое пальто и вид на жительство в Швейцарии украли у мужчины в столице.

Помимо того, в январе в столице задержали подозреваемых в хищении 91 миллиона рублей.