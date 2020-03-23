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Происшествия

10:55

Драповое пальто и вид на жительство в Швейцарии украли у мужчины в столице

криминал происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчину ограбили в Пресненском районе столицы. Установлено, что жертвой стал уроженец Обнинска, которого обокрали на 65,5 тысячи рублей, передает Агентство "Москва"".

Как рассказали в правоохранительных органах, злоумышленник похитил мобильный телефон Samsung, 5 тысяч рублей, 100 швейцарских франков, спортивную сумку, драповое пальто темно-синего цвета, фиолетовую рубашку, две шайбы чая пуэр. Инцидент произошел в квартире на улице Николаева.

Помимо того, потерпевший заявил, что у него пропал вид на жительство в Швейцарии.

В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают личность грабителя, следственные действия продолжаются. 22 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее почти 4 миллиона рублей украл неизвестный из автомобиля в центре столицы.

Кроме того, в конце января в Подмосковье задержали подозреваемого в краже иконы.

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