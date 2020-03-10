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Происшествия

08:44

Почти 4 млн рублей украл неизвестный из автомобиля в центре столицы

происшествия

Фото: cdepositphotos/blinow61

В Тверском районе столицы неизвестный украл из автомобиля рюкзак, в котором находилось около 4 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, в полицию обратился безработный мужчина 1988 года рождения. Он заявил о пропаже денег из машины, которая находилась по адресу: Миусская площадь, дом 7.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль Opel Astra, который принадлежит заявителю, откуда совершил кражу рюкзака, в котором находились принадлежащие потерпевшему 3 миллиона 928 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что по данному факту началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве четверо неизвестных в масках отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей. Злоумышленники подъехали к АЗС, выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла машины пострадавшего и избили его. Забрав рюкзак с деньгами, они скрылись с места происшествия.

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