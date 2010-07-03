Неизвестные отобрали миллион рублей у водителя на заправке

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Четверо неизвестных в масках отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 30 октября на территории автомобильной заправки на улице Обручева, 42. Злоумышленники подъехали к АЗС на Nissan Murano и перекрыли путь автомобилю Honda.

Затем они выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла машины пострадавшего и избили его. Забрав рюкзак с деньгами, они скрылись с места происшествия.

Потерпевшего госпитализировали с переломами стенки глазницы и лобной пазухи со смещением, а также с многочисленными ушибами. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о другом случае ограбления жителя столицы. Неизвестные на двух автомобилях перекрыли проезд одному из водителей и похитили у него сумку с шестью миллионами рублей.

Предположительно, пострадавший ехал по средней полосе. Автомобили налетчиков заняли левую и правую части дороги. В какой-то момент одна из машин выехала вперед и подрезала жертву. Когда иномарка остановилась, прозвучали выстрелы.

