Мужчина с аэрозолем попытался ограбить банк в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте в Москве. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, он зашел в помещение и, угрожая газовым баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги.

При этом отмечается, что мужчина вел себя неадекватно. Обстоятельства произошедшего уточняются. Инцидент произошел в отделении "Россельхозбанка".

В августе неизвестные, угрожая сотрудникам пистолетом, вынесли из банка на Братиславской улице в Москве 140 миллионов рублей.