Неизвестные вынесли из банка в Москве 140 млн рублей

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На Братиславской улице трое неизвестных ограбили банк, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным правоохранительных органов, налетчики, угрожая сотрудникам банка пистолетом, похитили сумку в которой находилось около 140 миллионов рублей.

В настоящий момент ведется розыск преступников.

13 июня вооруженные злоумышленники похитили 5 миллионов рублей из банка на Варшавском шоссе. После ограбления они скрылись на автомобиле Hyundai.