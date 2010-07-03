Неизвестные похитили 5 миллионов рублей из банка на юге Москвы

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Вооруженные злоумышленники похитили 5 миллионов рублей из банка на Варшавском шоссе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в четверг, 13 июня, неподалеку от метро "Нагорная". В один из банков вошли неизвестные и, пригрозив оружием персоналу, похитили деньги. Затем налетчики скрылись на автомбиле Hyundai.

В городе объявлен план "Перехват".

Ранее в Марьине девушка похитила из магазина серьги за 600 тысяч рублей. Примерив украшения, 27-летняя девушка выбежала из магазина и скрылась в неизвестном направлении.