В Подмосковье задержали подозреваемого в краже иконы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении иконы Святого Иоанна Предтечи из храма в Ликино-Дулеве. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "МВД Медиа", икону в дневное время снял со стены местный житель.

Он спрятал ее под куртку и скрылся. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали подозреваемого по месту проживания.

Злоумышленником оказался 41-летний мужчина, который признался в содеянном. По его словам, вырученные деньги он потратил. Стоимость предмета – не менее 120 тысяч рублей.

Оперативники обнаружили похищенное в ломбарде. В настоящее время икона направлена на экспертизу для установления ее исторической ценности.

В августе неизвестные обокрали помещение церкви Покрова Пресвятой Богородицы на северо-западе столицы, откуда забрали ящик с пожертвованиями.