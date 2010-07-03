Иконы украли из церкви Покрова на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестные обокрали помещение церкви Покрова Пресвятой Богородицы на северо-западе столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, грабители спилили замок, после чего украли ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения.

Храм расположен на улице Саломеи Нерис в усадьбе Братцево. На месте работает следственно-оперативная группа.

23 июля в церкви Покрова Пресвятой Богородицы началась реставрация. Она была построена в 1672 году.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в краже иконы начала XIX века из храма на Рязанском проспекте.