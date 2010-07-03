У украинской певицы украли в столичном кафе икону

Фото: соцсети

Украинскую певицу Марию Россинскую обокрали в кафе в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

28-летняя певица обратилась в полицию, сообщив, что оставила на полу без присмотра икону стоимостью пять тысяч рублей, а когда вернулась, ее уже не было.

Уточняется, что кафе, где совершили кражу, расположено на Тверской улице. Возбуждено уголовное дело о краже.