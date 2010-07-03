Из салона связи на западе Москвы украли 90 телефонов на 1,9 млн рублей

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В пресс-службе столичного управления МВД сообщили об ограблении салона связи в Багратионовском проезде на западе города, передает Агентство "Москва".

Двое неизвестных взломали дверь и похитили 90 мобильных телефонов из подсобного помещения. Ущерб составил около 1,9 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Личности грабителей устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали квартиру индивидуального предпринимателя 1967 года рождения на Университетском проспекте. Злоумышленники забрали деньги, двое наручных часов и ювелирные изделия. Общий ущерб составил около 1,7 миллиона рублей.