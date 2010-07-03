Похитивших мужчину лжеполицейских задержали в Москве

Фото: МВД России

В Москве задержана банда, похитившая мужчину под видом полицейских. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на столичный главк МВД.

По данным ведомства, 13 февраля 2019 года подозреваемые под видом сотрудников полиции насильно посадили мужчину в свой автомобиль, после чего надели на него наручники и увезли. За освобождение они потребовали у потерпевшего два миллиона рублей.

Потерпевший передал похитителям 750 тысяч рублей, остальную часть он пообещал отдать позднее. Он договорился с ними о встрече, а после чего обратился за помощью к настоящим сотрудникам полиции.

Задержаны четверо мужчин 29 и 33 лет. Им предъявлено обвинение по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство". Они заключены под стражу.

Ранее в правоохранительных органах столицы рассказали, что 21 июля на Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину 1984 года рождения, а затем затолкали его в багажник черного автомобиля Porsche Cayenne. Полицейские остановили иномарку на улице Профсоюзной. Похищенного мужчину освободили и доставили в больницу с ушибами лица, головы и локтя.

