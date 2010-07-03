Уголовное дело возбудили после разбоя в Люблине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на мужчину в столичном районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В полицию обратился неработающий гражданин 1976 года рождения, который сообщил о разбойном нападении. По словам заявителя, двое неизвестных напали на него с электрошокером, а также нанесли черепно-мозговую травму. После избиения злоумышленники украли у пострадавшего сумку, в которой лежали более 100 тысяч долларов. Инцидент произошел на улице Совхозной, дом 12.

"Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали граждан, которые похитили сумку с 900 тысячами рублей из машины на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Волжском бульваре.

Неизвестные разбили стекло в машине и пригрозили потерпевшему предметом, похожим на пистолет, а затем скрылись на своем автомобиле.