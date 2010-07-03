Квартиру на Университетском проспекте обокрали на 1,7 млн рублей

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Неизвестные обокрали квартиру на Университетском проспекте в столице. Злоумышленники украли деньги, часы и украшения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

22 июля в полицию обратился индивидуальный предприниматель 1967 года рождения, который рассказал о том, что его квартиру, расположенную на Университетском проспекте, обокрали.

Преступники забрали деньги, двое наручных часов и ювелирные изделия.

"Общий ущерб составил около 1,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее в районе Арбат правоохранители задержали подозреваемого в краже двух чемоданов с кроссовками. Заявление в полицию написал 32-летний мужчина, который переезжал в другую квартиру и временно оставил два чемодана со спортивной обувью в ресторане на улице Новый Арбат, где работал.

