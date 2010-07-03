Началась реставрация старинной церкви в усадьбе Братцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В историческом районе Братцево на северо-западе столицы началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 1672 году.

"Это образец подмосковного сельского храма второй половины XVII века. История этого уникального храма неразрывно связана с историей усадьбы Братцево, где он и расположен. Некоторое время эта усадьба принадлежала боярину Дмитрию Годунову и дворянам Зубовым", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По словам архитекторов, особенность этого религиозного сооружения – фасады, богато украшенные мелкими деталями из тесаного кирпича, изразцовый пояс из прямоугольных плиток с многоцветным орнаментом. Когда-то на колокольне были установлены "боевые часы с указным кругом", что являлось большой редкостью для храмовой постройки того времени.

В течение трех месяцев специалисты восстановят кирпичную кладку фасадов, а также архитектурный лепной декор. Также будут обновлены белокаменные поверхности цоколя и крыльца, металлические решетки и козырьки, говорится на портале мэра и правительства столицы.

В послевоенные годы в церкви находилась фабрика по изготовлению красителей, затем склад, а позже станция техобслуживания. Богослужения в храме возобновились осенью 1992 года.

Ранее Мосгорнаследие согласовало реставрацию Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Он был заложен в 1491 году, к середине XVII здание обветшало и его частично разобрали. Современное начали возводить в 1645 году. Специалисты воссоздадут утраченные фрагменты художественной росписи храма. Будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы проведут в 2020-2021 годах.

