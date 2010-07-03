В Казанском соборе мужчина с ножом-бабочкой напал на алтарника

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В Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В соборе Казанской иконы Божией Матери на улице Никольской мужчина порвал рубашку на мирянине-алтарнике. Затем он выхватил нож-бабочку и начал им размахивать", − сказал собеседник агентства.

Оперативные службы прибыли на место ЧП. Хулигана задержали. Им оказался 30-летний житель Серпухова.

Улики (нож и порванная рубашка алтарника) изъяты. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что неизвестный ударил ножом мужчину в районе Орехово-Борисово Северное. Потерпевший умер от полученного ранения. Полиция разыскивает злоумышленника. ЧП случилось во дворе дома № 23 на улице Шипиловской.

