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Происшествия

15:38

Суд рассмотрит уголовное дело о краже картин на 9 млн рублей

суды происшествия криминал

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Гагаринский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело о краже картин на 9 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

В совершении двух преступлений обвиняется 22-летний москвич. Он проходит по делу по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере".

По версии следствия, обвиняемый – племянник потерпевшего, который к тому же имел доступ к ключам от квартир родственника. В СК считают, что он похитил картины известных художников, принадлежащие потерпевшему, а также иконы.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей. Украденное имущество уже вернули потерпевшему.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил гравюру художника Сальвадора Дали из галереи в Сан-Франциско. Кража заняла всего полминуты.

Вора запечатлели камеры наблюдения на улице. На них видно, как мужчина заходит в частную галерею, где проводится выставка гравюр Дали, и не торопясь выходит уже с гравюрой.

Экспонат размером 50 на 65 сантиметров был укреплен на специальном мольберте в витрине. По каким-то причинам на нем не оказалось замка.

Данное произведение искусства значительно ниже по стоимости, чем оригинальная картина. Однако цена копии доходит до 20 тысяч долларов.

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