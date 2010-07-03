В Сан-Франциско неизвестный похитил гравюру Дали за полминуты

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Неизвестный похитил гравюру художника Сальвадора Дали из галереи в Сан-Франциско. Кража заняла всего полминуты, сообщает местный телеканал ABC7 News.

Вора запечатлели камеры наблюдения на улице. На них видно, как мужчина заходит в частную галерею, где проводится выставка гравюр Дали, и не торопясь выходит уже с гравюрой.

Экспонат размером 50 на 65 сантиметров был укреплен на специальном мольберте в витрине. По каким-то причинам на нем не оказалось замка.

Украденная гравюра – "Горящий жираф" – не тождественна одноименной картине Дали, написанной маслом. Как и большинство гравюр, эта имеет ряд оттисков.

Данное произведение искусства значительно ниже по стоимости, чем оригинальная картина. Однако цена копии доходит до 20 тысяч долларов.

Директор галереи полагает, что эта гравюра и конкретная копия хорошо известны и что вряд ли вору удастся сбыть ее.

Ранее в Париже украли граффити британского стрит-художника Бэнкси. Это уже вторая по счету кража произведения Бэнкси в этом году.