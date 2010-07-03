В Париже украли еще одно произведение Бэнкси

15:31
15:31
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Фото: instagram.com/banksy
В Париже украли граффити британского стрит-художника Бэнкси, сообщает ТАСС. Это уже вторая по счету кража произведения Бэнкси в этом году.
В этот раз похитили крупномасштабное изображение серой мыши с платком на лице, держащей в руках резак. Граффити было нанесено на обратной стороне крупного щита, указывающего направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Грабители вырезали со щита кусок металла, на котором находился рисунок, и унесли его.
По словам Бэнкси, рисунок, находившийся на высоте три метра от земли, он сделал в июне 2018 года. Работа была выполнена в память о 50-летии парижских студенческих волнений в мае 1968 года.
В январе неизвестные автогеном срезали металлическую дверь запасного выхода концертного зала "Батаклан". На украденном рисунке был изображен человек в балахоне, в скорбном жесте склонивший голову.
Бэнкси – самый известный и самый неуловимый уличный художник в мире. До сих пор его личность так и не раскрыта. Сообщалось, что журналист Роберт Мерфи нашел в архивах телеканала ITV интервью 2003 года с человеком, который может быть Бэнкси. Лицо героя материала закрыто футболкой и кепкой, видны только глаза.
На стене одного из домов в Венеции появилась новая работа Бэнкси
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