Стрит-арт художник Zoom: "Бесит, когда меня называют московский Бэнкси"

Продолжаем рассказывать о людях, которые ведут самые интересные аккаунты, блоги и каналы о Москве. Сегодняшний герой – стрит-арт художник Zoom, которого любят называть московским Бэнкси. Фотографии работ он выкладывает в инстаграм Zoomstreetart.



Первую работу, которую я сделал и опубликовал, запостили два международных гигантских портала типа Streetartnews. Поэтому, когда я засыпал, у меня было 45 подписчиков, а когда проснулся утром – около 2000.

"Нелегал" рисуется быстро, в течение часа. Как приходят идеи – проконтролировать невозможно. Внутри все время варится какой-то суп из образов, время от времени выдавая наружу готовый продукт. Происходит как в мессенджере: "дзынь" – вам пришло письмо.

Московскому стрит-арту не хватает художников. Критиков, кураторов, теоретиков, граффитихантеров – сотни. Время хайпа, а бойцов нет. Москва пустая.



Рисунки часто закрашивают. Я не жалею. Стараюсь жить будущим, а не прошлым. В мимолетности – своя прелесть стрит-арта. В городе есть, по крайней мере было, несколько так называемых Halls oh fame – места, где работы не закрашивают и граффитосов не гоняют. Но мне такие площадки не интересны. Я в загончиках не пасусь. Я живу в Замоскворечье, знаю этот район хорошо и считаю его для своих целей идеальным. Центр, проходимость, старые улицы, при этом много стен и объектов, которые не являются частью исторического объекта, магазина, больницы или, там, детсада. Я, может, и вандал, но все-таки стараюсь чужого не портить.

Спор с людьми, считающими, что граффити уродуют город, вечный. Я в него не ввязываюсь, мне не интересна победа в нем. Во-первых, определимся с терминами. Граффити – это шрифтовые работы и тэги. То, что обычный человек видит вдоль железнодорожных путей, под мостами или на гаражах. Я спокойно к этому отношусь, это не мой жанр. Занимаюсь другим, можно назвать это нелегальным паблик-артом. Кто-то называет просто стрит-артом. Понятно, что есть люди, которым и это не нравится. У меня нет задачи всем угодить. Достаточно знать, что есть те, кто считает, что я немного украсил их город. Похоже, таких не так уж и мало.



Имя моего любимого стрит-арт художника начинается на букву Б. Но меня дико бесит, когда меня называют "московский Бэнкси". Это от убогости и узости кругозора. Каждый поет о своем, у всех свои идеи и задачи. Тысячи уличных художников, которые работают в трафаретной технике, – это тоже Бэнкси? Пражский Бэнкси, каирский Бэнкси, сиднейский Бэнкси. А если бы я кисточкой рисовал, меня бы называли московский Тициан? Или Леонардо? В общем, это комично.



Если бы существовала машина времени, я бы отправился в 2009 год и купил бы биткоин по 40 центов (шучу). Если честно, хотел бы попасть в конец XIX века, Москву Гиляровского. Хоть одним глазом посмотреть на знакомые улицы.