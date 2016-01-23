Граффити и стрит-арт художника Zoom: пешеходный маршрут для прогулки по Москве

Zoom – самый известный уличный художник Москвы 2010-х. С 2015 года он то и дело создает яркие работы юмористической направленности, как правило, с героями популярной культуры. Его стрит-арт – не всегда граффити: портрет Марлона Брандо из "Крестного отца" на Болотной площади, например, был выполнен малярным скотчем.

Свои работы "московский Бэнкси" предпочитает размещать на центральных улицах столицы, чтобы их видело как можно больше прохожих. Zoom прекрасно понимает, что рано или поздно они будут закрашены, и останутся только в инстаграмах его поклонников.

На днях художник опубликовал карту с адресами всех еще существующих работ.



Поторопитесь!

1. "Poledancer"



Нужно разглядеть в брызгах краски на стене девушку у шеста.

2. "Катастрофа наших дней (Нет сети)"



Отсутствие связи в наши дни – похуже извержения Везувия. Работа отсылает нас к полотну Брюллова "Последний день Помпеи".

3. "Московский портал"



Zoom создал эту работу к трехлетию творческой деятельности: "Нелегальная вклейка на основе фотографий, сделанных на средний формат во время партизанского проникновения в тоннель московского метро".

4. "Ну, погоди"



Фантазия на тему советской анимации и нашего современного сложного мира.

5. "Очередь"



Гайдар, Твардовский, Есенин, Высоцкий, Шукшин, Шолохов, Олеша, Довлатов, Ерофеев, Берггольц плюс двое неизвестных (и нетрезвых).

6. "Кадр из того фильма"

Сцена из "Бриллиантовой руки" на скучной трансформаторной будке.

7. "Ипполит"

Zoom посвятил "Ипполита" камерам наружного наблюдения.

8. "Ностальгия"



Олег Янковский в "Ностальгии" рядом с домом, где родился режиссер фильма Андрей Тарковский.

9. "Саша Вертинский (Черный Пьеро)"



Немного светлой грусти: "Саша Вертинский" на Большой Полянке.

Максим Тувим