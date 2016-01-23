Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

14 января, 20:05

Главная / Истории /

Граффити и стрит-арт художника Zoom: пешеходный маршрут для прогулки по Москве

Устройте себе экскурсию и посмотрите все стрит-арт-работы московского Бэнкси
культура город weekend истории

Zoom – самый известный уличный художник Москвы 2010-х. С 2015 года он то и дело создает яркие работы юмористической направленности, как правило, с героями популярной культуры. Его стрит-арт – не всегда граффити: портрет Марлона Брандо из "Крестного отца" на Болотной площади, например, был выполнен малярным скотчем.

Свои работы "московский Бэнкси" предпочитает размещать на центральных улицах столицы, чтобы их видело как можно больше прохожих. Zoom прекрасно понимает, что рано или поздно они будут закрашены, и останутся только в инстаграмах его поклонников.

На днях художник опубликовал карту с адресами всех еще существующих работ.


Поторопитесь!

1. "Poledancer"


Нужно разглядеть в брызгах краски на стене девушку у шеста.

2. "Катастрофа наших дней (Нет сети)"


Отсутствие связи в наши дни – похуже извержения Везувия. Работа отсылает нас к полотну Брюллова "Последний день Помпеи".

3. "Московский портал"

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Московский портал. Малая Калужская, дом 1. Отметили третий день рождения Zoom коллабом с @alexpartola. Нелегальная вклейка на основе фотографий, сделанных @alexpartola на средний формат во время партизанского проникновения в тоннель московского метро 🚇 Moscow portal. Have celebrated the third birthday party by collaboration with @alexpartola. Illegal paste-up on a base of the photos made by @alexpartola on medium format camera from the partisan visit to the Moscow subway tonnel.

Публикация от @ zoomstreetart


Zoom создал эту работу к трехлетию творческой деятельности: "Нелегальная вклейка на основе фотографий, сделанных на средний формат во время партизанского проникновения в тоннель московского метро".

4. "Ну, погоди"


Фантазия на тему советской анимации и нашего современного сложного мира.

5. "Очередь"


Гайдар, Твардовский, Есенин, Высоцкий, Шукшин, Шолохов, Олеша, Довлатов, Ерофеев, Берггольц плюс двое неизвестных (и нетрезвых).

6. "Кадр из того фильма"

Сцена из "Бриллиантовой руки" на скучной трансформаторной будке.

7. "Ипполит"

Zoom посвятил "Ипполита" камерам наружного наблюдения.

8. "Ностальгия"


Олег Янковский в "Ностальгии" рядом с домом, где родился режиссер фильма Андрей Тарковский.

9. "Саша Вертинский (Черный Пьеро)"


Немного светлой грусти: "Саша Вертинский" на Большой Полянке.

Максим Тувим

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать