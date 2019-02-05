Изрезанная картина Бэнкси попала в музей

Фото: instagram.com/banksy

Работа английского андерграундного художника стрит-арта Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которую изрезал встроенный в раму измельчитель бумаги, стала экспонатом в музее Фридера Бурда в Баден-Бадене. Об этом пишет немецкая газета Badischen Zeitung.

Отмечается, что увидеть картину в Баден-Бадене можно будет до 3 марта. Затем она переедет в Государственную галерею Штутгарта.

В октябре минувшего года знаменитая работа начала самоуничтожаться после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Работа обошлась покупательнице в 860 тысяч фунтов, однако женщина не стала отказываться от поврежденного изображения. Она также переименовала произведение на "Любовь в мусорном ящике".

Сам Бэнкси планировал полностью уничтожить картину, но механизм измельчителя заел на половине рисунка.

Встроенный в картину шредер деактивировали, чтобы посетителей случайно не привели его в действие.

