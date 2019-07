Найдены кадры, на которых может быть запечатлен Бэнкси

Журналист Роберт Мерфи отыскал в архивах телеканала ITV интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси.

Лицо героя репортажа закрыто футболкой и кепкой, видны лишь глаза. "Я маскируюсь, потому что не могу быть автором граффити, а потом выходить на публику. Эти две вещи совсем не совпадают", – рассказал художник в интервью.

Предположение, что на видео запечатлен именно Бэнкси, строится на том факте, что художник из репортажа рисовал черное насекомое на стене и ребенка, играющего в кубики с алфавитом, из букв на которых складываются слова Kill more. Обе работы позже приписывали Бэнкси.



