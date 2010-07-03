Найдены кадры, на которых может быть запечатлен Бэнкси

Журналист Роберт Мерфи отыскал в архивах телеканала ITV интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси.
Лицо героя репортажа закрыто футболкой и кепкой, видны лишь глаза. "Я маскируюсь, потому что не могу быть автором граффити, а потом выходить на публику. Эти две вещи совсем не совпадают", – рассказал художник в интервью.
Предположение, что на видео запечатлен именно Бэнкси, строится на том факте, что художник из репортажа рисовал черное насекомое на стене и ребенка, играющего в кубики с алфавитом, из букв на которых складываются слова Kill more. Обе работы позже приписывали Бэнкси.
Бэнкси – самый известный и самый неуловимый уличный художник в мире. До сих пор никто доподлинно не знает, кто скрывается за этим псевдонимом, хотя его неоднократно ловили, сажали в тюрьму и "разоблачали".
Журналист The Guardian Саймон Хаттэнстоун, которому удалось в 2013 году пообщаться с художником лично, описывал художника так: "Белый, 28 лет, одет неряшливо – джинсы, футболка, серебряный зуб, серебряная цепь, серебряная серьга. Выглядит как что-то среднее между Джимми Нейлом и Майком Скиннером из The Streets".
Каждая работа уличного художника обсуждается мировым сообществом. Одно из последних граффити Бэнкси появились в лондонском аэропорту Хитроу. Закрытый проход с надписью "Не пускать" пытается взломать маленькая крыса. Эта работа мастера стрит-арта посвящена выходу Британии из Евросоюза. Прежде инсталляция располагалась в Королевской академии художеств.
В конце мая работа Бэнкси появилась на стене одного из домов в Венеции. Это изображение ребенка в спасательном жилете, который держит в руке факел. Работа посвящена гибели мигрантов в Средиземном море.
Несколькими днями ранее мастер выставил свою работу на Венецианской биеннале, хотя его туда никто не приглашал. Композиция состоит из нескольких картин. На них изображен океанский лайнер, вокруг которого плавают гондольеры. Называется инсталляция Venice in Oil. Перевести можно как "Венеция в нефти". Искусствоведы объясняют, это отсылка к проблеме загрязнения Венеции круизными лайнерами.
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