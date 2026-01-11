Семь многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Воронеж

Фото: телеграм-канал Mash

Семь многоквартирных домов, в том числе один строящийся, получили повреждения при падении обломков сбитых украинских дронов над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в основном повреждения получили окна и фасады зданий.

Атака украинских дронов на Воронежскую область произошла вечером в субботу, 10 января. В одном из зданий также случился пожар из-за падения фрагментов БПЛА. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Гусев сообщил, что в результате атаки пострадали 4 человека. У одной местной жительницы зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой – проникающее ранение брюшной полости, еще у одной женщины и мужчины – обнаружены легкие порезы. Все пострадавшие были госпитализированы.