00:41

Происшествия

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до четырех

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Воронежскую область выросло до 4 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его информации, у одной местной жительницы зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой – проникающее ранение брюшной полости, еще у одной женщины и мужчины – обнаружены легкие порезы. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Гусев добавил, что на данный момент силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были ликвидированы 17 дронов.

Атака украинских дронов на Воронежскую область произошла вечером в субботу, 10 января. При падении обломков сбитых БПЛА были повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном здании произошло возгорание в квартире. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Ранее жилой дом загорелся в Курской области из-за украинской атаки. Пожар охватил второй этаж здания. Вскоре специалисты потушили возгорание. Никто из жильцов дома не пострадал.

происшествиярегионы

