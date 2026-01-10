Жилой дом загорелся в Курской области из-за атаки ВСУ

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи БПЛА по частному дому в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В результате удара на втором этаже дома начался пожар. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее объект коммунальной инфраструктуры в Орле был поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ. По информации губернатора Орловской области Андрей Клычков, в связи с этим специалисты произвели перезапуск систем водо- и теплоснабжения в нескольких районах города.

Также Белгородской области в из-за атаки со стороны Украины были повреждены несколько емкостей нефтебазы. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возникшее возгорание. Среди местных жителей пострадавших нет.