01:57

Происшествия

Объект ЖКХ в Орле получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объект коммунальной инфраструктуры в Орле поврежден в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его информации, в данный момент производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города.

Также в Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение следующих нескольких часов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Никто из людей не пострадал. Однако есть серьезные повреждения на одном из объектов инфраструктуры.

Также 6 января в Белгородской области из-за атаки ВСУ были повреждены несколько резервуаров нефтебазы. Никто из местных жителей не пострадал. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

происшествиярегионы

