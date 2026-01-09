Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:55

Происшествия

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду

Фото: depositphotos/trekandshoot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду в ночь на пятницу, 9 января. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. При этом есть серьезные повреждения на одном из объектов инфраструктуры. Подробности на данный момент не приводятся.

Ранее стало известно, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков был ранен в результате атаки украинского дрона. Инцидент произошел в селе Головчино.

Изначально вражеский БПЛА ударил по коммерческому объекту и Панков выехал на место атаки. В этот момент второй дрон атаковал объект повторно. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика