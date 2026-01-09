Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду

Фото: depositphotos/trekandshoot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду в ночь на пятницу, 9 января. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. При этом есть серьезные повреждения на одном из объектов инфраструктуры. Подробности на данный момент не приводятся.

Ранее стало известно, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков был ранен в результате атаки украинского дрона. Инцидент произошел в селе Головчино.

Изначально вражеский БПЛА ударил по коммерческому объекту и Панков выехал на место атаки. В этот момент второй дрон атаковал объект повторно. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.