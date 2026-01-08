Дежурные силы ПВО ликвидировали 66 украинских БПЛА за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 66 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 8 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 14 дронов было уничтожено над территорией Крыма, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Краснодарского края, 6 – в небе над Ростовской областью, 5 – над территорией Орловской области.

Кроме того, по 2 БПЛА сбили над территориями Курской и Волгоградской областей и один – над территорией Брянской области.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. В результате происшествия были повреждены крыша и навес.

Также обломок дрона упал на проезжую часть в городе Гулькевичи. На месте работали специальные и экстренные службы. Никто из местных жителей не пострадал.