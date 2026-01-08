Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 07:58

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали 66 украинских БПЛА за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 66 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 8 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 14 дронов было уничтожено над территорией Крыма, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Краснодарского края, 6 – в небе над Ростовской областью, 5 – над территорией Орловской области.

Кроме того, по 2 БПЛА сбили над территориями Курской и Волгоградской областей и один – над территорией Брянской области.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. В результате происшествия были повреждены крыша и навес.

Также обломок дрона упал на проезжую часть в городе Гулькевичи. На месте работали специальные и экстренные службы. Никто из местных жителей не пострадал.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика