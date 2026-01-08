Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом в хуторе на Кубани

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По предварительной информации, в результате происшествия были повреждены крыша и навес. Никто из местных жителей не пострадал.

Также обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в городе Гулькевичи. По данным оперштаба, на месте работают специальные и экстренные службы. Никто из людей не пострадал.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате атаки на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал.