08 января, 05:41Происшествия
Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом в хуторе на Кубани
Фото: depositphotos/Afotoeu
Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
По предварительной информации, в результате происшествия были повреждены крыша и навес. Никто из местных жителей не пострадал.
Также обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в городе Гулькевичи. По данным оперштаба, на месте работают специальные и экстренные службы. Никто из людей не пострадал.
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате атаки на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал.