07 января, 07:57

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 32 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 7 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в период с 23:00 6 января до 07:00 7 января по московскому времени было уничтожено 9 вражеских дронов. Из них 5 было сбито над акваторией Черного моря, два – в небе над Крымом, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над территорией Республики Северная Осетия - Алания.

В Минобороны РФ уточнили, что всего в ночное время с 20:00 6 января до 07:00 7 января по московскому времени было ликвидировано 32 украинских БПЛА.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России за три часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 6 января.

За этот период было сбито 11 дронов над территорией Белгородской области, 7 – в небе над Крымом, 2 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря, 1 – над Воронежской областью.

