05 января, 10:11Происшествия
Женщина получила ранения из-за атаки БПЛА в Белгородской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Женщина получила ранения после атаки БПЛА в городе Грайворон Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что мирную жительницу с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти доставили в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, от детонации беспилотника повреждение получил автомобиль, а также было посечено остекление частного дома.
Ранее два частных дома получили повреждения в станице Северской Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников. Обломками БПЛА посекло крыши и выбило окна домов.