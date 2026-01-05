Женщина получила ранения из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина получила ранения после атаки БПЛА в городе Грайворон Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что мирную жительницу с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти доставили в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, от детонации беспилотника повреждение получил автомобиль, а также было посечено остекление частного дома.

Ранее два частных дома получили повреждения в станице Северской Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников. Обломками БПЛА посекло крыши и выбило окна домов.

