Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Актеры Зендая и Том Холланд тайно поженились. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail, которое приводит слова бывшего стилиста девушки Лоу Роуча.

"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили", – сказал он.

Стилист добавил, что его слова являются правдой.

По данным TMZ, помолвка Зендаи и Холланда прошла в числах между католическим Рождеством и Новым годом дома у актрисы. При этом несколько недель назад она намекнула, что могла выйти замуж за возлюбленного. Очевидцы заметили на безымянном пальце Зендаи новое золотое кольцо.

Ранее певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с американским футболистом Трэвисом Келси. Она выложила на странице в соцсети фото, где обнимается с женихом.

По данным СМИ, их свадьба может пройти 13 июня 2026 года в элитном отеле Ocean House, который находится в районе Уотч-Хилл, штат Род-Айленд. В качестве места проведения свадьбы также рассматриваются особняк Свифт в Род-Айленде, просторная ферма в штате Теннесси или частный остров в Карибском море.

