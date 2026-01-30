US Weekly: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе после 3 лет отношений обсудили помолвку

Фото: Getty Images for Critics Choice Association/Kevin Mazur

Американская модель и предприниматель Кайли Дженнер обсудила вместе со своим возлюбленным, актером Тимоти Шаламе помолвку после 3 лет отношений. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на источники.

"Они очень серьезны и говорили о помолвке в этом году. Кайли определенно руководит шоу, и Тимоти это нравится. Это отличный баланс между обеими их личностями, и это работает", – рассказали инсайдеры.

Также выяснилось, что официальная регистрация брака для пары является формальностью, поскольку Дженнер уже считает Шаламе своим мужем.

Пара начала встречаться в 2023 году. Шаламе рассказывал, что долгое время не обсуждал свои отношения с Дженнер, потому что ему "просто нечего сказать". Также не давала публичных комментариев по этой теме и сама девушка.

В прошлом году СМИ сообщали, что актер выбрал помолвочное кольцо за 300 тысяч долларов для Дженнер. Он остановился на варианте с 150 бриллиантами. Журналисты также заявили, что модель всерьез думает о том, чтобы родить ребенка от Шаламе.

