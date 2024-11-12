Актер Тимоти Шаламе негативно высказался из-за голливудских стандартов красоты

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Голливудский актер Тимоти Шаламе поделился негативным опытом кастинга в начале своей карьеры в интервью Apple Music.

Шаламе отметил, что долгое время не получал приглашения в крупные блокбастеры из-за своего телосложения.

"Когда я проходил прослушивание на роли в "Бегущем в лабиринте" или "Дивергенте" <…> мне всегда отвечали: "О, да у тебя фигура неподходящая", – рассказал актер, добавив, что как-то ему позвонил его агент и сказал, что он должен набрать вес.

Ранее Шаламе проиграл на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке. В конкурсе приняли участие сотни поклонников молодого актера. Многие нарядились в персонажей, которых играл Шаламе, – Вилли Вонка, Боб Дилан.