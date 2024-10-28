NBC: актер Тимоти Шаламе проиграл на конкурсе своих двойников

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Голливудский актер Тимоти Шаламе проиграл на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на материал NBC.

В конкурсе приняли участие сотни поклонников молодого актера. Многие нарядились в персонажей, которых играл Шаламе, – Вилли Вонка, Боб Дилан.

При этом мероприятие заранее не согласовали с местными властями, на место его проведения прибыли правоохранители, чтобы разогнать собравшихся. Некоторые СМИ пишут, что организатора арестовали.

Победу в конкурсе одержал фанат актера в фиолетовом костюме Вилли Вонки. Самому Шаламе занять первое место не удалось.

Ранее стало известно, что Шаламе сыграет главную роль в фильме "Марти Суприм" от студии A24 про игрока в пинг-понг. Режиссером картины станет Джош Сафди ("Хорошее время", "Неограненные алмазы"), он также выступил автором сценария вместе с Рональдом Бронштейном.

