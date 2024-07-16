Тимоти Шаламе сыграет главную роль в фильме про игрока в пинг-понг

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Американский актер Тимоти Шаламе сыграет главную роль в фильме "Марти Суприм" от студии A24 про игрока в пинг-понг. Он также спродюсирует предстоящую картину, пишет издание Variety.

Режиссером картины станет Джош Сафди ("Хорошее время", "Неограненные алмазы"), он также выступил автором сценария вместе с Рональдом Бронштейном.

Близкие к производству фильма источники сообщили, что в картине расскажут придуманную историю. По мнению авторов материала, проект вдохновлен американским профессиональным игроком в пинг-понг Марти Рейсманом, который за всю карьеру выиграл 22 крупных трофея. В 2012 году он умер в возрасте 82 лет.

Представители A24 подтвердили, что Шаламе появится в фильме.

В США также началась работа над сиквелом к фильму "Дьявол носит Prada". Сценарист Элин Брош Маккенна взялась за сценарий к потенциальному продолжению картины. Продюсированием должна заняться Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом.