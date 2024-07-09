Стартовала работа над сиквелом "Дьявол носит Prada"

Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Fox

В США началась работа над сиквелом "Дьявол носит Prada", сообщает "Газета.ру" со ссылкой The Hollywood reporter.

Автор сценария популярного фильма Элин Брош Маккенна взялась за сценарий к потенциальному продолжению картины. Продюсированием должна заняться Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом.

Продолжение комедии, вышедшей на экраны в 2006 году, обсуждается давно. Тем не менее официальных сделок пока не заключено.

Недавно звездное трио фильма "Дьявол носит Prada" Мэрил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй воссоединились на сцене на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США.

Компания Disney, на базе которой будут происходить съемки, комментариев не дает.

Ранее сообщалось, что пятая часть мультфильма "Шрек" может выйти на киноэкраны в 2025 году. Эдди Мерфи рассказал, что уже озвучил реплики для своего персонажа. Работа над картиной началась в 2024 году. Более того, после выхода пятой части мультфильма зрителям покажут спин-офф об Осле.

При этом продюсер Кристофер Меледандри, который работает совместно с DreamWorks Animation, заявлял, что работа над "Шреком" началась в апреле 2023 года. На тот момент создатели вели переговоры с исполнителями ролей Фионы, Осла и Шрека – Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майком Майерсом.