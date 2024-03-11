Мультфильм "Мальчик и птица" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм"

Фото: кадр из фильма "Мальчик и птица"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Мультфильм "Мальчик и птица" японского режиссера Хаяо Миядзаки получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Об этом было объявлено на 96-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Сюжет картины рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.

Кроме того, на церемонии также объявили победителя в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" – этой награды удостоился мультфильм "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" режиссера Дэйва Маллинза. Как и указано в названии, картина была вдохновлена музыкой британского рок-музыканта Джона Леннона и его вдовы, японской художницы и певицы Йоко Оно.

Ранее кинодистрибьютор "Русский репортаж" заявил, что мультфильм "Мальчик и птица" станет прощальной работой Миядзаки.

Однако спустя некоторое время критик Эли Гласнер опроверг эту информацию, сообщив, что Миядзаки уже работает над новым проектом. Тем не менее картина находится только на стадии задумки.

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