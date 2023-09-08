Фильм "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки станет не последним в карьере режиссера

Фото: кадр из фильма " Мальчик и птица"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Новый мультфильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки станет его не последней работой. Об этом на странице в соцсети X сообщил критик Эли Гласнер.

Он, ссылаясь на заявление вице-президента студии Ghibli Кихи Нишиока, сделанное на кинофестивале в Торонто, уточнил, что Миядзаки сейчас работает над новым проектом. Однако картина находится только на стадии задумки.

До этого кинодистрибьютор "Русский репортаж" заявил, что новинка Миядзаки станет прощальной. Картину выпустят в широкий прокат в ноябре 2023 года и покажут на российских экранах. Она рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.



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