Первый за десять лет аниме-фильм Хаяо Миядзаки вышел в Японии

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В Японии вышел первый за десять лет аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки "Как поживаете?", сообщило агентство Kyodo.

Анимационный 124-минутный фильм повествует зрителям о мальчике, который при пожаре во время Второй мировой войны потерял мать. Название кинокартины отсылает к названию романа писателя Есино Гэндзабуро, прочитанного главным героем аниме.

Студия Ghibli не стала рекламировать аниме-фильм, ограничившись публикацией постера. Фильм "Как поживаете?" вышел в традиционном формате и в IMAX.

В конце июня 2023 года сообщалось, что картина Миядзаки "Как поживаете?" выйдет в российских кинотеатрах в этом году.

Отмечалось, что кинопрокатная компания "Русский Репортаж" приобрела права на новый анимационный фильм японского режиссера. Однако в настоящее время точная дата показа фильма в России не известна.

Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в этом году