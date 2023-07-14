16:10Культура
Первый за десять лет аниме-фильм Хаяо Миядзаки вышел в Японии
Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision
В Японии вышел первый за десять лет аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки "Как поживаете?", сообщило агентство Kyodo.
Анимационный 124-минутный фильм повествует зрителям о мальчике, который при пожаре во время Второй мировой войны потерял мать. Название кинокартины отсылает к названию романа писателя Есино Гэндзабуро, прочитанного главным героем аниме.
Студия Ghibli не стала рекламировать аниме-фильм, ограничившись публикацией постера. Фильм "Как поживаете?" вышел в традиционном формате и в IMAX.
В конце июня 2023 года сообщалось, что картина Миядзаки "Как поживаете?" выйдет в российских кинотеатрах в этом году.
Отмечалось, что кинопрокатная компания "Русский Репортаж" приобрела права на новый анимационный фильм японского режиссера. Однако в настоящее время точная дата показа фильма в России не известна.
Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в этом году
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