Компания Russian World Vision купила права на фильмы Миядзаки

Фото: Nibariki, Studio Ghibli, Tokuma Japan Communications Co. Ltd/кадр из мультфильма "Мой сосед Тоторо"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство

Компания Russian World Vision приобрела права на фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки и вернет их в прокат, сообщает "Интерфакс".

"Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее", – сообщили в компании.

Как уточнили в российской компании, были получены права 22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. В них в том числе входят "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Порко Россо", "Принцесса Мононоке", "Рыбка Поньо на утесе" и "Ветер крепчает".

Отмечается, что реализация фильмов запланирована на территории РФ и СНГ.

Как отметила директор по прокату компании Дарья Рязанцева, в этом году компания проведет повторный показ картин в кино. Кроме того, фильмы войдут в библиотеку компании и будут доступны для событийных показов в кинотеатрах.

Накануне сообщалось, что мультфильмы японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки станут недоступны в России с июня. Как уточнили источники, дистрибьютор не смог договориться о продлении прав.

До этого на страницах мультфильмов студии в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" появились уведомления, что посмотреть фильмы Миядзаки можно только до 31 мая. На фоне сообщений их стоимость снизили до 1 рубля.