Новый сезон "Футурамы" выйдет в конце июля

кадр из мультфильма "Футурама", режиссер – Питер Аванзино, Брэт Хааланд, Грегг Ванцо; производство – 20th Television Animation, Curiosity Company, The Fox Television Animation, ULULU Company

Американский мультсериал "Футурама" вернется на экраны после 10-летнего перерыва. Премьера восьмого сезона состоится 24 июля. Об этом сообщает стриминговый сервис Hulu, который будет транслировать мультсериал.

По его информации, эпизоды будут выходить раз в неделю, всего их будет десять.

Премьера "Футурамы" состоялась в 1999 году на канале Fox. Мультсериал рассказывает о разносчике пиццы Филиппе Фрае, который случайно заморозил себя в криокамере и попал в 31 век города Новый Нью-Йорк.

Ранее сервис Hulu рассказал о возрождении комедийного мультсериала "Царь горы". Отмечается, что над мультсериалом продолжат работать Майк Джадж и Грег Дэниелс.

До этого американский телеканал Fox объявил о продлении еще на два сезона мультсериалов "Симпсоны", "Гриффины" и "Закусочная Боба". По словам президента компании Fox Entertainment Майкла Торна, эти "возмутительно смешные комедии" пользуются бесконечной симпатией фанатов.