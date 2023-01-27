Мультсериал "Симпсоны" продлили еще на два сезона

Кадр из мультсериала "Симпсоны", режиссеры – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – 20th Television Animation, Curiosity Company, The, Fox Television Animation, Gracie Films

Американский телеканал Fox объявил о продлении еще на два сезона мультсериалов "Симпсоны", "Гриффины" и "Закусочная Боба". Об этом пишет Variety.

Отмечается, что в 2024–2025 годах выйдут рекордные 35-й и 36-й сезоны "Симпсонов", 22-й и 23-й сезоны "Гриффинов", а также 14-й и 15-й сезоны "Закусочной Боба".

По словам президента компании Fox Entertainment Майкла Торна, эти "возмутительно смешные комедии" пользуются бесконечной симпатией фанатов.

"Три с лишним десятилетия "Симпсонов", более двух десятилетий "Гриффинов" и более десяти лет "Закусочной Боба" доказывают несокрушимую силу анимационного жанра в нашей сети", – добавил он.

Ранее продюсер "Симпсонов" Эл Джин заявил, что Лиза – одна из главных героинь проекта – может быть ЛГБТ-персоной.

В 9-й серии 23-го сезона показали предположительное будущее Симпсонов. В частности, в эпизоде был момент, где Лиза держится за руки с двумя женщинами на диване. Из-за этих кадров поклонники предположили, что она может состоять в полиаморных лесбийских отношениях.

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